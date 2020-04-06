Стрельба в Николаеве: что с бизнесменом и версии полиции

В Николаеве полиция расследует стрельбу, которая произошла сегодня днем возле бизнес-центра на Центральном проспекте. Напомним, там был ранен местный бизнесмен Михаил Титов.

Как рассказали источники "Сегодня" в местной полиции, сейчас пострадавший находится в больнице.

"Врачи оценивают его состояние не как критическое, сказали, что жить будет", – отметили в полиции.

В свою очередь правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего.

"Покушение на убийство на почве деловых, коммерческих интересов. Дело в том, что этот человек достаточно весомая фигура в своих кругах в Николаевской области, поэтому в первую очередь рассматриваются такие мотивы покушения", – рассказал сайту "Сегодня" источник в полиции.

По факту ЧП открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство", полиция устанавливает причастных к стрельбе.

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"Причастные к стрельбе устанавливаются, они еще не задержаны", – сказала нам спикер полиции Николаевской области Елена Бережная.

Напомним, ранее в центре Киева был найден мертвым бизнесмен Леонид Вульф. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион".

А недавно полицейские раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году:

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