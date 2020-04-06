Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Стрельба в Николаеве: что с бизнесменом и версии полиции

6 апреля, 17:30

Татьяна Власенко, Игорь Серов

Причастные к стрельбе скрылись

В Николаеве полиция расследует стрельбу, которая произошла сегодня днем возле бизнес-центра на Центральном проспекте. Напомним, там был ранен местный бизнесмен Михаил Титов.

Как рассказали источники "Сегодня" в местной полиции, сейчас пострадавший находится в больнице.

"Врачи оценивают его состояние не как критическое, сказали, что жить будет", – отметили в полиции.

В свою очередь правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего.

"Покушение на убийство на почве деловых, коммерческих интересов. Дело в том, что этот человек достаточно весомая фигура в своих кругах в Николаевской области, поэтому в первую очередь рассматриваются такие мотивы покушения", – рассказал сайту "Сегодня" источник в полиции.

По факту ЧП открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство", полиция устанавливает причастных к стрельбе.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

"Причастные к стрельбе устанавливаются, они еще не задержаны", – сказала нам спикер полиции Николаевской области Елена Бережная.

Напомним, ранее в центре Киева был найден мертвым бизнесмен Леонид Вульф. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион".

А недавно полицейские раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году:

Реклама

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Николаев покушение стрельба бизнесмен

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 6 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 6 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Житель Житомира выписался из больницы и назвал
Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавирусаДругие регионы
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)Другие регионы
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантин
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантинДругие регионы
"Коронавируса нет": дочь умершей знахарки из Конотопа сделала громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...