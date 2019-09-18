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Стрельба в Николаеве: на заправке нашли тела троих человек, появились фото и видео

18 сентября, 14:26

Тела троих человек с огнестрельными ранениями были найдены в помещении заправки

В Николаеве утром 18 сентября в помещении газовой заправки были обнаружены тела тртоих человек с огнестрельными ранениями.

Убитых обнаружила жена одного из работников заправки, которая пришла к мужу и, увидев, что в кассе никого нет, зашла в помещение и увидела три тела, лежащие в лужах крови, сообщают NovostiN.

Узнав в одном из погибших своего мужа, шокированная женщина вызвала полицейских. По ее словам, как минимум двое убитых – работники заправки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции и практически все руководство областного управления Нацполиции.

На место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой, чтобы попытаться взять след преступников. Пока что копы рассматривают только одну версия произошедшего – ограбление.

По словам местных журналистов, заправка "Фактор" является одной из крупнейших газовых заправок в городе – здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

Напомним, ранее в Одессе было обнаружено тело 58-летнего мужчины с ножом в сердце. Полицейские разыскивают убийцу. Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в область груди и бросился прочь.

Также сообщалось, в Винницкой области мужчина убил жену совком. За убийство женщины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.

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убийство Николаев стрельба

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