В Винницкой области мужчина убил жену совком

Чтобы скрыть следы преступления, убрал в доме и спрятал за шкафом орудие убийства

15 марта в Липовецком районе Винницкой области во время бытовой ссоры мужчина нанес металлическим совком смертельные травмы головы своей сожительнице. Чтобы избежать наказания, он пытался уничтожить следы преступления. За убийство женщины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Винницкой области.

16 марта в полицию по линии "102" поступило сообщение от председателя сельского совета с. Лозовата Липовецкого района о том, что в собственном доме с признаками насильственной смерти обнаружена мертвой 58-летняя хозяйка. На место преступления прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи.

Предварительно на месте происшествия установлено, что потерпевшая скончалась в результате травмы головы. Полиция опросила соседей погибшей. Подозрения относительно причастности к убийству женщины упали на ее 48-летнего сожителя. Его оперативники задержали на одной из улиц села. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению, но во время общения с полицейскими признался и показал место, где спрятал орудие убийства – металлический совок.

По словам задержанного, накануне убийства между ним и его сожительницей во время распития спиртных напитков возник бытовой конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов по голове металлическим совком. Чтобы скрыть следы преступления, убрал в доме и спрятал за шкафом орудие убийства.

Мужчина задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение такого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрания ему меры пресечения в виде ареста.

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