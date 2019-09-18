Тройное убийство в Николаеве: копы задержали подозреваемого

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После тройного убийства в Николаеве, где нашли застреленных работников АЗС, полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого.

Как сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции, в момент задержания подозреваемый находился в состоянии сильного опьянения и не смог ответить на вопросы силовиков.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", – рассказал первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

По его словам, мотивы совершения преступления сейчас устанавливаются. В настоящий момент копы рассматривают три основных версии – ограбление, личная неприязнь, а также внезапно вспыхнувший конфликт.

Ранее мы сообщали о том, что утром 18 сентября были найдены убитыми работники автозаправочной станции – механик, оператор и кассир. Тела обнаружила жена одного из них, когда не смогла дозвониться до мужа и пришла на АЗС – на крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

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