Суд арестовал организатора киберсети, разыскиваемого 30 странами

Сегодня, 00:42

Суд взял под стражу повторно задержанного хакера из Полтавы

Фото: poltava365.com
Фото: poltava365.com

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал подозреваемого в организации международной киберсети Avalanche Геннадия Капканова на два месяца. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в Twitter.

"60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной, шахрайськой киберсети Avalanche – не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", – написал Шевченко.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили о задержании в Киеве организатора международной преступной киберсети Avalanche. Во время обыска в квартире, которую снимал злоумышленник, были изъяты ноутбук, флеш-карты и деньги. Сообщалось, что суд по избранию ему меры пресечения должен состояться в понедельник, 26 февраля.

В МВД напомнили, что преступная сеть "Avalanche" работала семь лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности – 33-летнего местного жителя.

Однако уже 1 декабря полтавский суд отказался принять меру пресечения в виде ареста для подозреваемого, после чего тот исчез и был объявлен в международный розыск.

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В полиции сообщают, что, согласно украинского законодательства, хакеру инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Германия) расследуется уголовное дело в отношении киберсети "Avalanche", которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6 млн евро. Кроме того, денежные потери связаны с кибератаками, проведенным по сети "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

Напомним, недавно Палата представителей американского Конгресса проголосовала за укрепление сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.
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Источник:

"Сегодня"

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