Суд без судей: в трех районах Винницкой области не осталось ни одного служителя Фемиды

Следователи и прокуроры на слушанья вынуждены ездить в другие районы. Кроме того, без решения не имеют права арестовать имущество, провести обыск или назначить экспертизу

В трех районах Винниччины дел больше не рассматривают. Некому. Не осталось ни одного судьи. Кто уволился, кто ушел на пенсию, а новых – не назначили. Где теперь слушаются уголовные и гражданские дела – выяснял корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.

Людмила Беркун обивает пороги суда. Она успела оформить тут наследство – дом. Жилье продала. Но, чтобы задекларировать свои доходы за прошлый год в налоговую нужна копия решения. А получить ее не может.

"Видимо какой-то штраф я заплачу в налоговой, если я не получу сегодня этого решения", – сетует жительница Тростянчика Людмила Беркун.

В суде не выдают копию, потому что подписать ее некому. Нет судьи.

"Решение должно быть подписано судьей и скреплено гербовой печатью суда. Поэтому полномочий таких у нас нет, чтобы выдать решение суда", – говорит руководитель аппарата Тростянецкого районного суда Таисия Куцак.

Раньше в этих залах слушали дела четыре судьи. Теперь нет ни одного. Кто – уволился, у кого – истек срок службы. Последний полтора месяца назад ушел на пенсию.

За это время накопилось много дел. И с каждым днем их становится все больше. Сотни томов лежат на этих полках, припадая пылью.

Без судей остались три района. Уголовные дела отправляют в апелляционный суд. Он распределяет их по другим, районным. А вот гражданские иски – даже не рассматривают.

"Если люди приезжают из России или из Молдавии получить здесь наследство, то это затягивается на месяц – два. К сожалению, они не могут присутствовать, и вынуждены, можно так сказать, заключать договора о предоставлении правовой помощи", – объясняет адвокат Вера Шуляк.

Отсутствие судей доставляет немало хлопот и правоохранителям. Следователи и прокуроры на слушанья вынуждены ездить в другие районы. Кроме того, без решения не имеют права арестовать имущество, провести обыск или назначить экспертизу.

"Все эти решения должны согласовываться в суде, но поскольку судей в Тростянецком районном суде нет, тратится определенное время, ресурс и сроки досудебного расследования значительно увеличиваются", – говорит заместитель руководителя Бершадской местной прокуратуры Максим Веселовский.

Такая же ситуация во многих районных центрах по всей стране. В Тростянце надеются на то, что им назначат хотя бы одного судью для рассмотрения гражданских дел или откомандируют из другого региона. Правда, когда это произойдет – неизвестно.

Напомним, на Прикарпатье "служитель" Фемиды погорел на взятке. Судье грозит лишение свободы от восьми до 12-ти лет с конфискацией.

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