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Суд освободил девушку, которая в 16 лет убила своего ребенка

6 февраля, 12:10

Прокуратура не согласилась с решением суда и будет его оспаривать

Полиция задержала педофила

Полиция задержала педофила / Фото: Facebook

В Черкасской области апелляционный суд освободил от тюремного срока девушку, которая убила своего новорожденного ребенка.

Как сообщили в областной прокуратуре, решение было принято после жалобы адвокатов, а государственные обвинители решили добиваться более строгого наказания.

"Прокуратурой Черкасской области в кассационном порядке обжаловано постановление Черкасского апелляционного суда, которым изменено приговор Сосновского районного суда города Черкассы путем смягчения наказания и освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении умышленного убийства своего новорожденного ребенка", – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что преступление было совершено осенью 2018 года, когда 16-летняя девушка родила недоношенного малыша и сразу же нанесла ему телесные повреждения, от которых младенец умер.

По результатам судебного рассмотрения обвиняемую признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы.

"Однако, Черкасским апелляционным судом удовлетворена жалоба стороны защиты и обвиняемой назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Прокуратура Черкасской области не согласна с решением суда в части освобождения несовершеннолетней от отбывания наказания с испытательным сроком, а потому, занимая принципиальную позицию, прокурорами в указанное судебное решение внесена кассационная жалоба", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Хмельницкой области мать двоих детей убила свою новорожденную дочь. Как выяснили полицейские, Муж, который в момент родов находился в селе, уверял, что о беременности жены ничего не знал, а изменения в организме объяснил ее недугом.

Ранее возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Также на Волыни женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка. Подробнее — смотрите в сюжете.

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убийство ребенок мать младенец Черкасская область

Источник: Сегодня

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