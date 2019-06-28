Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка

28 июня, 11:24

Мертвому мальчику на вид не более трех лет

Фото: Нацполиция

На окраине Черновцов случайные прохожие обнаружили чемодан с телом ребенка.

"27 июня в 21:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что недалеко от города найден чемодан с  мертвым ребенком", – сообщают в полиции.

По указанному адресу сразу выехали руководство ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативные группы, кинологическая и криминалистическая службы. На месте происшествия правоохранители действительно обнаружили  мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

А во Львове на лестничной клетке 13-этажа жилого дома уборщица нашла картонную коробку, в которой лежал мертвый младенец.

Также сообщалось, что В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ребенок, тело, черновцы, мальчик

Вы сейчас просматриваете новость " Возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области за день утонули двое людей: один из них – ребенок

Вчера, 19:40

Как оказалось, 12-летний мальчик нырнул в водоем и не смог выплыть

В Тернопольской области утонул 8-летний мальчик

Вчера, 16:12

Полиция рассматривает версию несчастного случая

Родители держали на цепи шестилетнего ребенка в Луганской области

Вчера, 15:45

Свой поступок горе-родители объяснили тем, что мальчик плохо себя вел

В Америке оставили умирать ребенка в полиэтиленовом пакете

26 июня, 18:41

Камера полицейского сняла жуткие кадры

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Назван самый 1-й признак разрушения печени: что поведали ученые

Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой

Как восстановить печень

5 знаков зодиака, которые всегда меняются к лучшему

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

26 июня, 07:19

ПАСЕ хочет вернуть россиян, а наша делегация приостановила свою работу

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Египетские женщины лидируют в мире по избиванию мужей, - ООН
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь