Возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка

Мертвому мальчику на вид не более трех лет

Фото: Нацполиция

На окраине Черновцов случайные прохожие обнаружили чемодан с телом ребенка.

"27 июня в 21:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что недалеко от города найден чемодан с мертвым ребенком", – сообщают в полиции.

По указанному адресу сразу выехали руководство ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативные группы, кинологическая и криминалистическая службы. На месте происшествия правоохранители действительно обнаружили мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

А во Львове на лестничной клетке 13-этажа жилого дома уборщица нашла картонную коробку, в которой лежал мертвый младенец.

Также сообщалось, что В Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.

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