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Сунули в бутылку, закрыли и выбросили: житомирский пограничник спас щенка

31 января, 12:05

По словам мужчины, собака уже обрела новых хозяев

В Житомирской области пограничник спас двухмесячного щенка, которого кто-то засунул в пятилитровую пластиковую бутылку, закрыл ее и выбросил в лесу.

По счастливому совпадению, мужчина оказался инструктором кинологической службы Житомирского пограничного отряда, сообщает местный сайт "DKS Новини".

Мужчина рассказал, что в том месте в тот день оказался случайно – сокращал дорогу и под деревом заметил брошенного щенка. Свою "находку" он принес на работу и накормил.

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"При этом я не понимал, что дать тому щенку и сколько он ест. Сколько ни давал, все было мало. Ел он так, будто не ел несколько дней. Был очень голодным и вел себя очень испуганно. Наверное, не сладко ему пришлось в той ситуации", – вспомнил о событиях того дня Сергей Лесин.

Профессиональный кинолог удивляется человеческому безразличию и не понимает, как можно было бросить на верную смерть живое существо, посадив его в пластиковую бутылку без воздуха.

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Собаку пограничник назвал Лаки – счастливчик. Через несколько дней для песика нашли хозяев: его забрал другой военный, друг Сергея Лесина – Юрий Бортюк. Сегодня щенок осваивает новую территорию и уже подружился с новой семьей. С недоверием относится только к двум котам.

"Моя жена очень любит с ним играть, постоянно. Старший сын тоже играет. Словом, это наш маленький член семьи. С котом только с рыженьким дружит, с Тимошей, а вот с другими пока еще не очень", – рассказал хозяин собаки.

Напомним, ранее в Киевской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду.

А в Винницкой области мужчина устроил стрельбу из охотничьего оружия по собаке, которая якобы забегала в его двор и давила домашнюю птицу.

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Житомир собака щенок житомирская область

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