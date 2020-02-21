Своих не бросаем: живущий в "Новых Санжарах" журналист "Сегодня" рассказал, что можно привозить людям

Находящиеся на обсервации люди не откажутся от сменной одежды и средств гигиены

Находящиеся на обсервации в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары" нуждаются в сменной одежде и средствах личной гигиены. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который сопровождал эвакуированных из Китая и проведет весь период обсервации в медчасти.

"Отмечу сразу, что чувствую себя очень хорошо. Только что медики меня осмотрели, замеряли температуру и она – 36,5. Я не чихаю, не кашляю, со мной все хорошо", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Александр рассказал, что врачи каждый день дважды проводят обход, и пока ни у одного из пассажиров самолета нет нареканий на здоровье или температуры. За пределы здания никто не выходит, а внутри люди перемещаются свободно.

"Те люди, которые приносят нам еду, – они одевают специальные костюмы защитные, маски, перчатки, защитные очки, респираторы и таким образом передают нам предметы, в которых мы нуждаемся, в частности – пищу", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

По словам журналиста "Сегодня", в продуктах у находящихся в медцентре нет необходимости.

"Кормят три раза в день. Утром давали гречневую кашу, сардельку, свекольный салат, сок и два бутерброда с сыром, вода здесь есть постоянно. Горячая вода тоже есть, ежели что", – говорит журналист "Сегодня".

В то же время корреспондент "Сегодня" рассказал, от чего бы не отказались находящиеся на обсервации.

"Отмечу, что люди, которые находятся в этом заведении, требуют личных вещей, например – одежду сменную. Вот, например, у меня одна футболка. Также было бы хорошо, если бы обеспечили предметами первой необходимости, в частности – средствами личной гигиены, например, шампунем", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Напомним, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона.

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