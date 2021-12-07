Таинственная смерть студентов в Житомире: у следствия есть несколько версий (видео)

Смерть Ярослава и Назара шокировала всех. Ребятам было 19 и 20 лет. Учились по специальности "агроинженерия"

Загадочная смерть двух студентов в Житомире. Сначала они исчезли. Ребят искали – а потом их тела вытащили из технического водоема на территории колледжа. Они вместе учились, жили в одной комнате в общежитии. И вместе утонули. Что случилось в ту ночь – клубок этой детективной истории распутал наш Артем Джепко.

В холле колледжа две фотографии, цветы и свеча. Сегодня все учебное заведение в трауре.

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"Грустно, что я могу сказать. Трудно это принять, до сих пор не верится", – говорит товарищ погибших Евгений Чишкевич.

Смерть Ярослава и Назара шокировала всех. Ребятам было 19 и 20 лет. Учились по специальности "агроинженерия". В июне должны были получить дипломы. Исчезли студенты в ночь на понедельник. Не отвечали на звонки. Тревогу забили одногруппники. Искали сами по району. Пока Александр, товарищ погибших, не увидел из окна кухни вещи друзей, лежавшие возле озера.

"Вижу – что-то лежит желтое. Сразу подумал, что это ребят курточки. Мы сразу побежали. Мы видим – их курточки: Ярика, Назара, портфели их", – говорит товарищ погибших Александр Левковский.

Вызвали полицейских, те – водолазов.

В пруду и нашли тела Ярослава и Назара

Еще 5 лет назад двухметрового забора не было. Его поставило руководство колледжа, мол, для того, чтобы местные не засоряли водоем.

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Руководитель колледжа не понимает, как ребята оказались на водоеме, ведь он огорожен забором. У него своя версия, как это могло случиться.

"Аккуратно положены курточки их. Там где-то 5-6 шагов по этому льду, видно, один провалился, а второй пошел спасать, и пошли они под лед", – говорит директор Житомирского агротехнического колледжа Михаил Тимошенко.

Никаких слов о самоубийстве студенты не хотят даже слышать, говорят, ребята были примером для многих.

В полиции рассматривают все версии и ни одной пока не исключают. Предварительно известно, что студенты были трезвые: ни алкоголя, ни наркотиков в крови не обнаружили. Не было на телах и никаких следов насилия. Ребят должны похоронить завтра в их родных селах.

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