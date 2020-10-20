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Тело выбросил в лесополосу: в Сумской области нацгвардейца подозревают в убийстве

20 октября, 12:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушителю грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы

В Сумской области нацгвардейца подозревают в убийстве 31-летнего мужчины. Злоумышленника уже задержали.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи рассказали, что несколько дней назад в городе Ахтырка исчез местный житель. В полицию обратился родственник пропавшего. Вскоре правоохранители установили, что к исчезновению может быть причастен военнослужащий.

Нацгвардейца задержали на авто пропавшего. Подозреваемый рассказал, где находится тело убитого. Погибшего нашли в лесополосе на глубине около одного метра.

Во время обыска у военного изъяли 2100 долларов, которые принадлежали убитому.

Задержанному уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога. Военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно в Сумской области задержали подозреваемого в убийстве женщины. После совершения преступления он четыре дня просидел в кукурузном поле, прячась от копов.

Также мы рассказывали, как в Запорожской области 10-летний мальчик порезал ножом своего отца и он умер от полученного ранения.

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убийство сумская область нацгвардейцы
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