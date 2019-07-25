Тилигульская ветроэлектростанция даст рабочие места местным жителям

ДТЭК провел встречи с жителями окрестных сел – люди убедились, что строительство безопасно для их здоровья





В Николаевской области энергетики хотят построить мощную ветроэлектростанцию. На берегу Тилигульского лимана установят более 100 ветротурбин.

Ветроэлектростанцию ​​планируют построить вдоль побережья Тилигульского лимана на расстоянии более километра и от воды, и от сельских домов.

Энергетики с помощью специального оборудования делают десятки миллионов замеров скорости ветра, прежде чем начать строить здесь станцию. Работа будущего комплекса укрепит украинскую энергобезопасность.

"Мощность эквивалентна половине блока теплоэлектростанции, но только отличие состоит в том, что для выработки такого количества энергии на теплоэлектростанции необходимо сжечь порядка двух миллионов тонн угля. А ветроэлектростанция — это зеленая энергетика, чистая", – объясняет директор "ДТЭК Тилигульский ВЭС" Александр Погорелый.

Строить ветроэлектростанцию ​​планирует компания ДТЭК. Энергетики учитывают все: стандарты, требования законов, экологические нормы.

Перед строительством энергетики советуются с местными общинами, хотят услышать мнение людей.

На каждом этапе реализации проекту проводят встречи с жителями близлежащих сел. На этих слушаниях компания представляет градостроительную документацию в пределах детального плана будущей ветроэлектростанции. Обсудить планы энергетиков в райадминистрации пришли все желающие и неравнодушные.

Вопросов у местных жителей немало. Есть и опасения.

Людей волнует, какую площадь будет занимать станция. Местные чиновники объясняют: под строительство пойдет лишь 240 гектаров. На этих участках будут объекты станции и подъездные пути. Но исследования энергетики проводят на значительно большем участке.

"Разговор не идет о выделение 35 тысяч гектаров, мы говорили, что там ведется только анализ", – объясняет один из архитекторов проекта.

Опасаются некоторые местные жители и грохота от работы ветроэлектростанции.

Но людей успокаивают их же односельчане. Те, кто бывал на ветроэлектростанциях, своим соседям говорят: боятся нечего. К тому же, ветряки будут далеко от сел Краснополье, Ташино и Анатольевка – на расстоянии вдвое большем от нормативного.

"Сначала я сомневалась, думала, как это повлияет на здоровье. Но когда мы поехали на экскурсию на Ботиевскую ветроэлектростанцию, то увидели, как ветряки расположены. Говорили, что сильный шум будет, но когда мы были под мельницей, мы не слышали шума – как ветерок, колыхание листьев дерева, такой шум, так что я думаю он не будет мешать нашему здоровью", – говорит жительница села Краснопольское Екатерина Мирошниченко.

Производство электроэнергии на ВЭС экологически чистое. К тому же, местные общины получат дополнительные деньги в свои бюджеты, а люди — работу и зарплату. Об этом на собрании местных жителей с чиновниками и энергетиками говорили несколько часов. В конце концов приняли резолюцию.

"Меня удивило корпоративное поведение ДТЭК – без всякого негатива, профессионально отвечают на все вопросы", – говорит заместитель председателя Березанского райсовета Алексей Сидорчук.

Жители будут ждать дополнительной выгоды от будущего городка ветряков. И уже говорят, как будут принимать у себя туристов.

"Будут туристические поездки туда, какая-то надежда появилась, что возродится наше село", – говорит жительница села Краснополье Людмила Крыжановская.

Тилигульскую ветроэлектростанцию ​​будут строить несколькими очередями, а закончить строительство должны до 2022 года.

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