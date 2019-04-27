В Днепропетровской области громада создает парк будущего
Инициативная группа готовит очередной проект с беседкой с солнечными батареями
Парк будущего создает громада в Днепропетровской области. Начали с "солнечного дерева", от которого может подзарядиться любой. Однако на этом не остановились. Идеи сельской молодежи воплотила компания ДТЭК.
Дерево собирает солнечную энергию, а под ним собирается сельская молодежь. Ежедневно сюда приходят посмотреть фильмы и сделать селфи. У "солнечного дерева" недавно появились еще и лавочки по требованию старшего поколения.
Студентка Виктория Быковская возглавляет инициативную группу местной территориальной общины. Несколько лет назад поставили себе цель — создать в селе парк будущего. Виктория подала свой проект на конкурс "Громада своими руками" который проводит компания ДТЭК и выиграла грант – в 60 000 гривен!
Только в прошлом году компания ДТЭК предоставила 150 тысяч гривен на воплощение важных социальных проектов в регионах, где работают предприятия компании. Речь идет не только о "солнечных деревьях", но и о крупных проектах, например, проведение водопровода.
Сейчас руководитель инициативной группы "Солар-парк" Виктория Быковская готовит очередной проект — беседы с солнечными панелями. А "солнечное дерево" стало в Николаевке не только любимым местом встреч, но и туристическим объектом.
Напомним, не так давно один из украинских информационных ресурсов обнародовал рейтинг объединенных громад, которые обогатились за последние годы. В частности, успешными признали жителей громад Днепропетровской и Черкасской областей.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.
Например, в Винницкой области громада купила участковому служебный автомобиль.
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