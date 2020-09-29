Торнадо в Херсонской области: ветер срывал крыши и валил деревья (фото, видео)

В Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.

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Как сообщил синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в своем Facebook, необычное для Украины природное явление возникло на контрастном холодном фронте.

По его словам, исходя из разрушений и видеозаписей очевидцев, скорость ветра составляла примерно 55-65 метров в секунду.

В свою очередь, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, непогода разрушила кровли 239 домов и повалила деревья в Великой Александровке.

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В настоящее время идет ремонт местной газовой сети – без газоснабжения остается 904 абонента. Повреждено лесных насаждений на площади 151 га.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за непогоды без света остались десятки населенных пунктов.

Также напомним, в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

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А в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются: улицы превратились в полноводные реки из-за плохой работы ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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