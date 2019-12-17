Трагедия в Полтаве: в гараже задохнулись парень и девушка

Молодые люди решили согреться в помещении и отравились угарным газом

В помещении закрытого гаража в Полтаве нашли тела 19-летнего парня и 16-летней девушки. В полиции считают, что оба отравились угарным газом. "Сегодня" побывали на месте трагедии.

По версии стражей порядка, вечером парень с девушкой вышли прогуляться, замерзли, и юноша предложил пойти погреться в гараж знакомого.

"Решили погреться в гараже со включенным двигателем. Произошел несчастный случай в результате отравления выхлопными газами автомобиля", – сообщил представитель Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Утром владелец соседнего гаража услышал, что за стеной работает двигатель. Постучался, а когда никто не откликнулся – позвонил хозяину. Двери были закрыты изнутри, поэтому спасателям пришлось срезать петли, чтобы войти.

"Когда зашли внутрь, автомобиль работал, они были на сиденьях, но уже без признаков жизни. Большое количество было этого выхлопного газа в помещении гаража", – рассказал представитель управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Виталий Шкаревский.

О погибших известно мало. Парню – 19 лет, девушке – 16. Познакомились накануне. Единственная версия, которую сейчас рассматривает полиция – несчастный случай.

Напомним, ранее мы сообщали об отравлении двух человек во Львове – из-за угарного газа пострадавшие оказались в больнице.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Также мы сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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