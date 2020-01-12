Требовали отдать "долг" в 660 тысяч гривен: в Николаеве задержали банду вымогателей

Правоохранители задержали организатора и четырех членов группы вымогателей. Об этом сообщает Нацполиция в Николаевской области.

Как написала пресс-служба, в Николаеве злоумышленники требовали у бизнесмена выплатить им несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом предупредили потерпевшего, что в случае отказа его будут бить. Договорились, что средства предприниматель будет отдавать частями.

Правоохранители задержали вымогателей во время передачи части "долга" в 250 тысяч гривен. Четырех человек задержали на улице в городе, еще одного в кафе, где он ожидал других участников.

Все они местные жители в возрасте от 25 до 42 лет. Организатор и один из участников ранее были судимы за совершение тяжких преступлений.

Сейчас в домах подозреваемых проходят обыски. С места происшествия изъяли 250 тысяч гривен, а в автомобиле правонарушителей нашли оружие.

Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по факту вымогательства и избрании меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, СБУ пресекла в Запорожье деятельность группировки вымогателей , которую возглавлял бывший инструктор-разведчик воинской части Нацгвардии.

Кроме того, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

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