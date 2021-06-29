Три раза затопило, теперь – жара. Как в зоопарке на Арбатской стрелке спасаются от непогоды (видео)

Для тигров оборудовали бассейн и дают замороженное или холодное мясо – они прячут еду в воде

На Арбатской стрелке в Херсонской области затопило зоопарк, а теперь животных донимает палящее солнце.

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"Сегодня" узнали, как животные переносят капризы погоды.

Это уже третье подтопление в этом сезоне, работники зоопарка едва справляются.

"Воду перекачали после первого подтопления и обратно уровень поднялся, потому что воде деваться некуда, поднимается верховодка", – отметил директор зоопарка Алексей Гетта.

Павлины по очереди выходят на жерди обсушить лапы. Вольеры парнокопытных затоплены, млекопитающих переселили в другие отряды. Но добротная лужа не облегчает жизнь зверям. Вокруг нагретый солнцем воздух и удушье.

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Животных спасают от жары овощи, фрукты и вода. Их перевели на облегченный рацион – более питательный. Для тигров оборудовали бассейн.

"Они принимают постоянно бассейн, добавляем холодную воду туда, так же даем им холодное мясо, замороженное. Любят мясо прятать в бассейн, это никуда не денешься, любят замачивать его там, где-то его спрячут и нам приходится его доставать и менять", – добавил Гетта.

Верблюдов работники зоопарка вычесывают, чтобы им было прохладней. Львята и тигрята ищут тени в вольерах. Только страусы сами себя спасают от жары – им солнце нравится.

"Очень любят купаться в песке. Охлаждаются своими крыльями, гребут и охлаждаются песком. В воду не сильно хотят идти, свежую воду даем", – сказал директор.

В ближайшие дни на Арабатской стрелке синоптики прогнозируют снижение температуры. И лить наконец перестанет.

Напомним, во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.

Кроме того, во Львове в пятницу, 25 июня, прошла сильная буря. Ветер повалил деревья и снес летние террасы и крыши домов.