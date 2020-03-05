Скифское солнце и вода: у херсонского арбуза появился логотип

У херсонского арбуза появился собственный логотип, сообщает "Ранок з Україною". Конкурс на концепцию выиграла жительница Херсона Виктория Кулакова. Ее студия разработала дизайн, в котором сочетается сразу несколько значений. Закрученная спираль символизирует как хвостик арбуза, так и скифское солнце. А волнистые полосы – это и кожура арбуза, и вода.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в Одесской области научились выращивать кубические арбузы.

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По словам фермера Романа Дяжука, это первые в Украине органические арбузы такой формы, ведь добиться желаемого результата удалось без применения пестицидов и искусственных удобрений. Кубические арбузы абсолютно безопасны для здоровья, уверяет аграрий. Он рассказывает, что в целом технология выращивания квадратного арбуза практически такая же, как и у других ягод с его поля. Однако всех карт не раскрывает, чтобы конкуренты не "подсмотрели". За каждым кубическом арбузом на полях Романа Дяжука тщательно следят: осматривают на предмет брака, а чтобы на кожуре не было желтых пятен, которые обычно появляются на том боку, на котором лежит ягода, работники переворачивают их один-два раза в неделю. Так удается сохранить равномерно яркий окрас арбуза.

Также мы писали о том, что в Украине появился первый продукт с географически защищенным названием – "Гуцульская овечья брындзя".

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