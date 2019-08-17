На юге Украины впервые вырастили квадратные арбузы

/ Фото: Сегодня

В Одесской области начали выращивать кубические арбузы. По словам фермера Романа Дяжука, это первые в Украине органические арбузы такой формы, ведь добиться желаемого результата удалось без применения пестицидов и искусственных удобрений. "Сегодня" отправились на бахчу в поселок Сафьяны собирать кубический урожай.

От Одессы до Сафьян, расположенных на юге региона, в Измаильском районе, — 250 км. Туда можно добраться общественным транспортом, но комфортнее и удобнее по времени все-таки на машине. Около четырех часов в дороге — и мы на месте. Роман Дяжук встречает нас и ведет на поле с арбузами.

Аграрное предприятие Романа занимается органическим земледелием на 2000 га. Из них около 30 га выделено под разные сорта арбузов, среди которых и диковинные для наших обывателей полосатые кубы. Фермер говорит, что это — пробная партия квадратных органических ягод, большая часть которых ушла на подарки. Кому — не признается.

"Идея создания таких арбузов — обратить внимание людей на весь органический бизнес Украины. В Японии и Китае люди успешно выращивают такие арбузы уже 20—50 лет, но там они часто получаются неспелыми, — поясняет Роман Дяжук, отмечая, что хотел получить не просто красивый плод. — У меня была задача, чтобы он был спелым, вкусным и, самое главное, — органическим".

Кубические арбузы, выращенные в Сафьянах, абсолютно безопасны для здоровья, уверяет аграрий:

"В качестве удобрения используются только разрешенные в органике препараты, без пестицидов и гербицидов".

Он рассказывает, что в целом технология выращивания квадратного арбуза практически такая же, как и у других ягод с их поля. Однако всех карт наш собеседник не раскрывает, чтобы конкуренты не "подсмотрели".

Что касается мировой практики, такого результата добиваются с помощью специальных прозрачных кубических формочек: растущие завязи помещают в этот короб, что и позволяет формировать у плода новую форму. Такие арбузы покупают в основном ради престижа, да и стоят они дороговато. Например, в Японии, где их начали выращивать впервые в мире, в специализированных фруктовых магазинах просят по 200 долл/штука. А в других странах цена порой может достигать 800 долл. Измаильский фермер поясняет, что квадратные арбузы в мире начали выращивать с целью маркетинга:

"В теории, конечно, такие арбузы удобно складывать, но, учитывая их стоимость, я не думаю, что это для транспортировки".

За каждым кубическом арбузом на полях Романа Дяжука тщательно следят: осматривают на предмет брака, а, чтобы на кожуре не было желтых пятен, которые обычно появляются на том боку, на котором лежит ягода, работники переворачивают их один-два раза в неделю. Так удается сохранить равномерно яркий полосатый окрас мякоти.

"К нам обратилась мировая сеть супермаркетов, которая уже готова подписывать с нами контракт, чтобы отправлять их на экспорт, — поделился с "Сегодня" Роман. — Мы готовы выращивать на экспорт, но для этого мы должны сделать не одну сотню арбузов, чтобы не упасть в грязь лицом".

Цена на кубический урожай в Украине пока только формируется. Наш собеседник предполагает, что стоить такая диковинка будет больше 1000 грн. Он подчеркивает, что дело не в наценке, а в затратах ресурсов. Несмотря на ожидаемо высокую стоимость, спрос на квадратные арбузы, говорит фермер, увеличивается с каждым днем.

В Украине ягодами из Сафьян заинтересовались рестораны и некоторые торговые сети. "Еще бы, такая вкуснотища!" — можем мы смело сказать после дегустации. Куб, который Роман разрезал при нас, был очень сочным, спелым и сладким, как, впрочем, и другие арбузы привычной для нас формы с его поля. К слову, узнать, дозрел ли кубический арбуз, тоже можно по звуку. Если стучать по созревшей ягоде, звук будет более звонким.

Дыни: на зависть итальянцам

Удивить поклонников бахчевых культур фермер Роман Дяжук может не только кубическими арбузами, но и необычными дынями. Эти плоды цвета солнца "оккупировали" около 7 га его полей. Помимо тех сортов, которые чаще всего встречаются на прилавках, аграрий выращивает экспериментальные виды дынь.

"Европейский рынок переходит на новые сорта", — поясняет он.

Среди необычных сортов на грядках измаильского фермера можно увидеть дыню Кантелупа. Ее листья темно-зеленые, а мякоть плодов имеет желтый либо оранжевый цвет. Она очень сочная и достаточно мягкая. Такие дыни отлично подходят для приготовления цукатов и варенья. Они обогащены каротином, что повышает их ценность. Дыню используют в кулинарии, потому что эта ягода обладает сильнейшим ароматом и приятным привкусом. Отсюда и второе название дыни — мускусная.

"Мы используем голландские семечки. Когда к нам приезжали голландские и итальянские селекционеры, они были приятно удивлены и вкусовыми, и внешними качествами дыни. Также на нашей земле она спеет быстрее", — поделился с нами Роман.

А вот дыня, которая внешне похожа на какао-бобы, набирает свои вкусовые качества за полтора месяца. Название этого сорта — Egnazio. По словам Романа, на его ферме впервые в Украине вырастил этот сорт без химии. Аграрий подчеркивает, что технология выращивания плодов очень важна, ведь органические продукты — настоящий подарок нашему здоровью.

На стол прямо с поля. Фермер гордится не только своими арбузами, но и органическими дынями. Фото: М. Дмитренко / Фото: Сегодня

"Арбуз-революционер" из Японии: дольки без семечек

Японцы — настоящие арбузные "революционеры". Они не только начали первыми выращивать квадратные арбузы и арбузы в форме сердца, но и вывели в 1940—1950 годах эту ягоду без семечек. Новинка так потрясла мировой рынок, что примеру Японии последовали селекционеры из США, Болгарии, Голландии и России. Сегодня такой разновидностью арбузов никого не удивишь. Правда, многие покупатели до сих пор относятся к этим ягодам с опаской, считая, что там не обошлось без ГМО или чего-то подобного и вредного.

Фото: colors.life

"Луна и звезды": ягода в желтую крапинку

"Луна и звезды" — это романтичное название арбуза, кожура которого имеет темно-зеленый (почти черный) цвет. Когда ягода созревает, на кожуре проступают ярко-желтые пятна разных размеров, напоминающие звездное небо. Считается, что этот сорт вывели в США в штате Миссури в 1926 году, но на рынке он встречается довольно редко. Вес арбуза может достигать 20 кг.

Фото: instagram.com/naturamaestra_pianteinnovative

Арбузы в миниатюре: размером с крыжовник

Арбузы Pepquinos, размером с ягоду крыжовника, — совсем не детище селекционеров, как может показаться на первый взгляд. Эти малыши, диаметр которых не превышает 3 см, растут в диком виде в Южной Америке, и пользуются большой популярностью у рестораторов по всему миру. Говорят, по вкусу микроарбузы больше напоминают огурцы.

Фото: instagram.com/krismly

Лунный арбуз: с доплатой за яркий цвет

Желтый арбуз, который в народе называют лунным, появился несколько десятилетий назад благодаря скрещиванию обычного красного арбуза с диким. Именно от него новый сорт унаследовал мякоть насыщенно-желтого цвета. Изначально лунные арбузы выращивали в Таиланде. Вкусом они не отличаются, но стоят в несколько раз дороже.

Фото: today.kz

Самый дорогой арбуз — черный и из Японии

Один из самых дорогих сортов арбуза — Дэнсукэ (Densuke). Он имеет круглую форму и однотонную кожуру глянцево-черного цвета. Мякоть такого арбуза — ярко-красная, сахарно-сладкая. Выращивают его только в одном месте на планете — на японском острове Хоккайдо: в среднем в год там собирают около 10 000 таких арбузов. Отсюда, видимо, и цена — около 250 долл/ягода.

Фото: instagram.com/himeno_mama

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о виноградниках на севере Украины, а фермеры рассказали о рискованном эксперименте. Фермеры признаются, что взялись за рискованное дело, ведь погодные условия для этой культуры в Черниговской области – не слишком подходящие. Однако опытные виноградари, которые стали консультантами эксперимента, верят в успех.

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