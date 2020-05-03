Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

У замглавы Житомирской ОГА обнаружили коронавирус

3 мая, 00:16

Елена Вус

Крамаренко находится на самоизоляции

Заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко подхватил коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу вечером, 2 мая.

"Хочу вам сообщить, что у меня в четверг вечером обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально. Самочувствие сейчас нормальное, настроение боевое. Нахожусь дома на самоизоляции", – написал он.

Реклама

Также, по его словам, все контактные лица уведомлены и находятся на самоизоляции.

Между тем, 2 мая на Житомирщине лабораторно подтвердили 30 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей области. Так, коронавирусную инфекции обнаружили в Коростене (16 человек), Житомире (11 человек), Бердичеве (2 человека), Житомирском районе (1 человек).

Таким образом, в области уже 423 зарегистрированных случая COVID-19. Сейчас наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 148 пациентов, Бердичеве – 79 и Коростене – 87.

Реклама

В тренде
Сотня раненых и уничтоженных: офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель

Кроме того, стало известно, что на период майских праздников с 13:00 1 мая до 06.00 4 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В частности введены ограничения по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Житомирской области от коронавируса умер 18-летний парень.

Ранее мы рассказывали, что в Житомире с 1 мая разрешили открыть парикмахерские и продуктовые рынки.

Видео: Сергій Сухомлин/Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Житомир заражение коронавирус заместитель житомирская область Житомирская ОГА COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 2 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 2 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 2 мая и все подробности из регионовУкраина
"Мы выстоим это время": мэр Черкасс дерзко ответил на угрозы АваковаДругие регионы
В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медики
В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медикиДругие регионы
Огурцы на дороге и перекрытый мост: аграрии устроили протест под Херсоном
Огурцы на дороге и перекрытый мост: аграрии устроили протест под ХерсономДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...