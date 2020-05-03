У замглавы Житомирской ОГА обнаружили коронавирус

Заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко подхватил коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу вечером, 2 мая.

"Хочу вам сообщить, что у меня в четверг вечером обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально. Самочувствие сейчас нормальное, настроение боевое. Нахожусь дома на самоизоляции", – написал он.

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Также, по его словам, все контактные лица уведомлены и находятся на самоизоляции.

Между тем, 2 мая на Житомирщине лабораторно подтвердили 30 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей области. Так, коронавирусную инфекции обнаружили в Коростене (16 человек), Житомире (11 человек), Бердичеве (2 человека), Житомирском районе (1 человек).

Таким образом, в области уже 423 зарегистрированных случая COVID-19. Сейчас наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 148 пациентов, Бердичеве – 79 и Коростене – 87.

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Кроме того, стало известно, что на период майских праздников с 13:00 1 мая до 06.00 4 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В частности введены ограничения по передвижению и пребыванию граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области от коронавируса умер 18-летний парень.

Ранее мы рассказывали, что в Житомире с 1 мая разрешили открыть парикмахерские и продуктовые рынки.

Видео: Сергій Сухомлин/Facebook

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