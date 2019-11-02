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Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии

2 ноября, 21:16

Правоохранители поражены цинизмом горожан, которые стали свидетелями преступления

/ Фото: Нацполиция

Жестокую смерть 38-летней жительницы Херсона, которую сначала изнасиловал, а потом убил бездомный, можно было предотвратить.

Об этом рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Цап, пишет "Типичный Херсон".

Он отметил, что правоохранители поражены цинизмом горожан, которые стали свидетелями преступления.

Как выяснилось в процессе следствия, те просто проходили мимо и откровенно смеялись над тем, что происходит.

В то же время некоторые молодые люди даже принялись снимать на телефон то, как бомж тащил свою жертву в кусты.

"Снимали и просто смеялись, считая, что люди развлекаются. В полицию позвонили, уже когда на месте обнаружили тело женщины. Очень обидно, если бы свидетели набрали 102, возможно, убийство удалось бы предотвратить", – предположил Цап.

Напомним, тело убитой нашли неподалеку от междугородного автовокзала в Херсоне. О страшной находке копам сообщил оператор охранной фирмы. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Позже копы установили хронологию последних часов жизни женщины и таким образом нашли мужчину, которого обоснованно подозревают убийстве. Он оказался бездомным. Мужчину задержали, ему грозит пожизненное лишение свободы. Личность убитой до сих пор не установили.

Смотрите видео: В Виннице мужчина забетонировал в подвале тело знакомой:

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