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Украина готовится к терактам на границе с Крымом: фото

2 сентября, 05:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Херсонской области учились отражать и ликвидировать последствия террористической атаки

Силовые структуры Украины продолжают готовиться к возможным провокациям врага с юга – в Херсонской области, где недавно завершились учения "морских котиков", прошли новые многоэтапные антитеррористические тренировки.

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Как сообщает пресс-служба СБУ, учения проводились Антитеррористическим центром в шести районах, где расположены уязвимые и стратегически важные объекты критической инфраструктуры, включая военный объект ВСУ, Каховскую ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.

В маневрах приняли участие служащие СБУ, Нацполиции, патрульные, Нацгвардии, ВСУ, погранслужбы, а также нацслужбы по чрезвычайным ситуациям. Их главной целью было повышение уровня межведомственного взаимодействия в борьбе с терроризмом и диверсиями на потенциально опасных объектах.

Во время противостояния условным "диверсантам" силовики оценили уровень защищенности критически важных объектов, а также готовность администраций и военизированных формирований реагировать на чрезвычайные события и ликвидировать последствия возможных терактов.

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После тренировок Антитеррористический центр разработает рекомендации с учетом специфики деятельности каждого объекта для усовершенствования систем их защиты и устранения обнаруженных недостатков.

Напомним, в июле глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев сообщил о комплексе мероприятий, который предпринимается для защиты региона от возможной российской агрессии.

После этого в Херсонской области пришли другие учения – проверяли подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Также смотрите видеосюжет о маневрах танкистов ВСУ на Донбассе:

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СБУ ГСЧС военные учения Херсонская область Антитеррористический центр гпсу Нацполиция

Источник: Сегодня

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