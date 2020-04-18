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Украина в огне: в Житомирской области выгорели до тла несколько сел, а в Чернобыле продолжает тлеть

18 апреля, 18:08

Екатерина Степаненко

Жители сгоревшего села Первомайское подожгли траву, когда убирали на кладбище

В Чернобыльской зоне продолжается тление травяного покрова, пеньков и деревьев. Горит на территории пяти лесничеств – Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого. Чтобы огонь не распространялся, спасатели сделали так называемые минерализованные полосы, то есть рвы, которые растянулись почти на 300 километров.

А в Житомирской области несколько сел выгорели дотла. Пламя добралось до пяти населенных пунктов. Местных жителей эвакуировали. Одна из вспышек произошла из-за человеческой безответственности. Жители села Первомайское убирали на кладбище и подожгли сухую траву и мусор. Сильный ветер разнес пламя, оно перекинулось на деревья и мгновенно распространилось.

Олег Павлюк, начальник дежурной смены ЧСПТ ГСЧС в Житомирской области:

"В настоящее время проводят проливку кромки вдоль железной дороги, для того, чтобы не было распространения через железнодорожную колею. Для этого здесь же находится железный поезд с цистернами емкостью 120 тонн, который будет двигаться вдоль железной дороги до тех пор, пока наш встречный фронт не встретится с фронтом, который движется со стороны Овруча".

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А тем временем Германия направляет помощь Украине для тушения пожаров в Чернобыле. Украине передадут 80 дозиметров для измерения радиоактивности, около 15 километров пожарных рукавов и пожарную автоцистерну, специально оборудованную для лесных и растительных пожаров.

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пожар житомирская область лесной пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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