Германия направит помощь Украине для тушения пожаров в Чернобыле

Украинские спасатели получат от Германии оборудование для тушения лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте посольства ФРГ в Украине.

Отмечается, что Украине передадут 80 дозиметров для измерения радиоактивности, около 15 километров пожарных рукавов и пожарную автоцистерну, специально оборудованную для лесных и растительных пожаров. Помощь составляет 230 000 евро.

По поручению немецкого правительства помощь передаст Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ГСЧС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину", – заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Напомним, вследствие масштабных пожаров в Чернобыльской зоне уничтожены около трети туристических объектов. Уничтожены много полесских сел. Режимный город Чернобыль, военный городок Чернобыль-2 с РЛС и Припять уцелели.

Кроме того, сообщалось, что в Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС пожары охватили территорию уже пяти лесничеств. По данным спасателей, тлеет травяной настил, пеньки и древесина в очагах, где ранее уже прошел огонь. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

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