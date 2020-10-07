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Украли около миллиона гривен: в Винницкой области поймали преступную группу (фото и видео)

7 октября, 14:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У злоумышленников изъяли целый арсенал оружия

Правоохранители Винницкой области задержали преступную группировку, члены которой взрывали банкоматы и забирали себе деньги. Всего злоумышленники украли около миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным полицейских, нарушители взорвали банкоматы в поселке Дашев Ильинецкого района и в Гайсине. Также они пытались похитить деньги в поселке Теплик и из еще одного банкомата Гайсина, однако после подрыва сработала сигнализация и их "операция" провалилась.

Задержали четырех подозреваемых на территории Винницкой и Киевской областей с помощью спецназовцев. Члены группировки были вооружены автоматами с патронами, у них были гранаты и самодельные взрывчатки. По словам правоохранителей, действовали злоумышленники по четким правилам: каждый имел свои обязанности, передвигались они на двух джипах.

Отмечается, что предположительный главарь банды служил на востоке Украины и умел обращаться с оружием.

Во время обысков у участников группировки изъяли два автомата "Калашникова" с патронами, 10 магазинов к нему, шесть боевых гранат, пистолет и ружье с прицелом, 190 патронов к автомату, камуфляжную форму, обувь военного образца, наркотики и деньги.

Следователи начали уголовные производства. Сейчас злоумышленники задержаны, им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее под Днепром подорвали банкомат и похитили почти миллион гривен.

Кроме того, в Виннице полицейские задержали членов банды, которая занималась подрывами банкоматов по всей Украине.

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