"Укрпочта" продала здание церкви УПЦ

В Сети возмутились тем, что дом получила церковь страны-агрессора – что говорит директор "Укрпочты"

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" продала на аукционе здание церкви в Долинском районе Кировоградской области, в котором годами располагалось одно из ее отделений.

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Об этом рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"Казалось бы, после чудесного воскрешения пчел самое время было подумать уже о церкви. Но нет. Мы действуем нестандартно, тем более что все равно будут говорить, что у меня нет ничего святого и я продаю налево и направо "все, что нажито непосильным трудом". Поэтому сегодня апогей этого действия — "Укрпочта" продала церковь", — написал он.

Здание использовалось как отделение Укрпочты. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

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Здание в селе Гуровка купила на 237 тысяч грн религиозная организация Украинская православная церковь.

"А если серьезно – то, думаю, сделали доброе дело. Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области как отделение "Укрпочты". Теперь оно на открытом аукционе за 237 тысяч гривен (а не за 30 серебряников кому-то в карман) снова выкуплено Украинской Православной Церковью и будет использоваться по своему прямому предназначению. А мы, соответственно, пустим полученные за него средства на богоугодное дело улучшения состояния инфраструктуры "Укрпочты", – добавил директор.

Договор купли-продажи. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Комментируя тот факт, что здание купила УПЦ, а не Православная церковь Украины, Смелянский отметил, что не влияет на ход аукциона.

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"Что я должен был сделать? Своим перстом накласть анафему и запретить участвовать в аукционе?" — написал он в ответ на один из комментариев к его посту.

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