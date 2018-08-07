Уснул на рельсах: в Житомирской области поезд насмерть сбил юношу

Сегодня, 12:05

По словам машиниста, парень спал на рельсах, положив голову на колени

Фото: getbg.net
Фото: getbg.net

В Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел утром 6 августа на отрезке железной дороги Ирша – Тетерев в Радомышльском районе. По данному факту правоохранители начали уголовное производство.

Погибшим оказался 22-летний житель пгт Бородянка Киевской области. По словам машиниста поезда, на рельсах спали двое парней: один из них находился на пути поезда, другой – на смежном. На громкий звуковой сигнал никто не среагировал, а после экстренного торможения поезда товарищ погибшего проснулся.

Ранее мы писали о том, что в США человека, который уснул на рельсах, не реагировал на сигнал приближающегося поезда, спасли за секунду до его вероятной гибелиНедалеко от уснувшего оказался полицейский. Он со всех ног бежал к мужчине и очень громко кричал. В итоге мужчина проснулся и отскочил от поезда – всего лишь за пару метров от локомотива.

Напомним, ранее украинские правоохранители во Львове спасли уснувшего на железнодорожных рельсах после новогоднего корпоратива нетрезвого 39-летнего мужчину.
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