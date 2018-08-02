В Донецкой области поезд насмерть сбил женщину

В Славянске Донецкой области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Несчастный случай произошел из-за того, что в момент пересечения железнодорожного пути в неустановленном месте 32-летняя местная жительница была в наушниках и не слышала звук приближающегося поезда. От полученных травм женщина скончалась в больнице", – рассказали в полиции.

Инцидент произошел на участке пути, на котором не было пассажирского перехода. Машинист товарного состава уверяет, что, увидев на железнодорожном полотне женщину, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но это не помогло избежать столкновения. Вероятно, потерпевшая не слышала сигнал поезда из-за того, что она была в наушниках.

"По данному факту полицией открыто уголовное производство с предварительной квалификацией – ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта"", – добавили в полиции.

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