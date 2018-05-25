В "Батькивщине" подтвердили гибель депутата, полиция открыла дело

Депутат Сергей Гура был убит в собственном офисе в центре Черкасс

В черкасской ячейке партии ВО Батькивщина подтвердили гибель депутата Черкасского областного совета Сергея Гуры во время нападения в центре Черкасс.

Как сообщили Радио Свобода в партии, инцидент произошел не в офисе Батькивщины, а в собственном офисе депутата в центре города.

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в центре Черкасс, во время которой был убит один человек и еще один ранен.

Об этом в комментарии ИнфоМост сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Инцидент квалифицировали по статье 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Кроме того, рассматривается вопрос об открытии производства по ст. 121 УК (убийство).

Напомним, что 24 мая в Черкассах вооруженный мужчина ворвался в офис и, угрожая гранатой, закрылся в кабинете и устроил стрельбу. Во время штурма помещения полиция обнаружила одного раненого и одного убитого.

В результате перестрелки был убит депутат областного совета от ВО Батькивщина, бывший заместитель городского головы Сергей Гура. По данным СМИ, нападавшим оказался работник одного из предприятий Гуры по имени Николай Гончар.

Напомним, в минувшем году на депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова поздно вечером напали неизвестные. Депутат погиб на месте. Депутата расстреляли из автомата Калашникова.