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В Бердичеве 35-летний мужчина погиб, пытаясь сбежать от полиции

6 февраля, 03:04

Копы прибыли на вызов соседей по поводу семейной ссоры

В Житомирской области во время семейного конфликта в Бердичеве 35-летний мужчина выпрыгнул в окно квартиры на втором этаже и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, сообщение о дебоше копы получили вечером 4 февраля от 58-летней женщины.

Когда на место происшествия прибыла патрульная группа реагирования, заявительница рассказала, что ее сын, который стал агрессивным из-за злоупотребления алкоголем и угрожал ей, уже утихомирился и помощь силовиков не нужна.

"Однако около полуночи той же ночью в полицию поступило сообщение от других жителей того же дома о дебоше в квартире предыдущей заявительницы. По словам соседей, сын женщины снова устроил скандал и угрожает ей топором и ножом", – отметили в полиции.

На место происшествия отправилась усиленная группа реагирования, сотрудники которой на протяжении получаса вели переговоры с агрессивно настроенным мужчиной, который закрылся в квартире, уговаривая его успокоиться и выйти.

В момент, когда в помещение заходили полицейские, мужчина бросил в них металлическую вешалку, а сам бросился в окно и через балкон перелез на пристенную газовую трубу и попытался спуститься по ней, но не справился и упал на металлический забор.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако полученная им травма оказалась несовместимой с жизнью.

"Сейчас по факту происшествия открыто уголовное производство. Также проводится проверка алгоритма действий полицейских. О погибшем известно, что ранее он проходил лечение в специализированной больнице", - добавили копы.

Напомним, с 1 декабря в Киеве заработал телефон доверия для граждан, которые страдают от домашнего насилия. За две недели на горячую линию поступило 270 звонков.

Ранее замглавы Минсоцполитики Сергей Нижинский сообщил, что в Украине от домашнего насилия ежегодно погибает больше людей, чем наших бойцов на Донбассе.

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бердичев дебошир дебош житомирская область семейное насилие

Источник: Сегодня

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