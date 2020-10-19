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В больницах Николаева уже заканчиваются места для больных COVID-19

19 октября, 15:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мэр города считает, что ситуация будет ухудшаться

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города до сих пор не верят в коронавирус, а число пациентов с COVID-19 в больницах города увеличивается.

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"Я стараюсь объяснять людям, что называйте коронавирус как хотите: грипп, ОРВИ, китайским гриппом. Просто вы должны понять, что нужно защитить себя и своих близких от этого заболевания", – сказал мэр города в эфире программы "Добрый вечер".

Сенкевич считает, что ситуация будет ухудшаться, а при нынешних темпах заболеваемости в больницах Николаева скоро не будет свободных мест для больных COVID-19.

"При постельном фонде в пределах 200 мест в каждой больнице, мы подходим к тому моменту, когда у нас будут ограничены места. Сегодня мы думаем, как приобрести еще кровати для того, чтобы принимать больных на этих койках", – сказал Сенкевич.

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве пожилая женщина победила COVID-19. Она стала самым старшим пациентом, которому удалось побороть заболевание.

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Также напомним, в Николаеве группы детей в школах и детсадах отправили на карантин. Воспитанники и персонал заразились коронавирусом.

А о том, как потерявшие работу украинцы зарабатывают во время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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