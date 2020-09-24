В Николаеве пожилая женщина победила COVID-19

Пациентку уже выписали из больницы

В Николаеве от коронавируса вылечилась 94-летняя женщина. Она стала самым старшим пациентом, которому удалось побороть заболевание.

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Женщина поступила в больницу с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Она получила лечение в стационаре и была выписана в удовлетворительном состоянии.

"Возраст пациента – не признак тяжести заболевания. Возраст пациента является той градацией, когда на пациента нужно обратить больше внимания. Потому что люди в таком возрасте действительно тяжелее переносят", – рассказала начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай в эфире НИС ТВ.

По ее словам, в Николаеве тяжело переносят коронавирус до 10% пациентов. Остальные либо имеют легкие симптомы вирусной инфекции, либо вообще могут не чувствовать, что больны.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве группы детей в школах и детсадах отправили на карантин. Воспитанники и персонал заразились коронавирусом.

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Также напомним, в Николаеве от коронавируса умерла медсестра горбольницы. Женщина пыталась лечиться самостоятельно.

А о том, как потерявшие работы украинцы зарабатывают во время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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