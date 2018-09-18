В больнице Херсона мертворожденных детей выбрасывали на помойку

В Херсоне в областной клинической больнице мертворожденных детей выбрасывали вместе с послеоперационными отходами. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по делам детей Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, мертворожденных считали биомусором и годами их утилизировали как медицинские отходы. Главный врач больницы заявил, что не знал о том, что мертворожденный ребенок не является плодом. Поэтому мертворожденных не хоронили должным образом.

Кулеба отметил, что он уже обратился к губернатору Херсонской области, чтобы провести служебное расследования этой ситуации и выяснить, куда идут средства, выделенные на такие захоронения из местного бюджета.

Ранее мы уже писали о том, что в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.Трагедия произошла в апреле 2017 года. Как выяснилось, врачи, проводившие осмотр женщины, неправильно определили ее состояние и не отнесли женщину к категории беременных с риском разрыва матки во время родов.

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