В больнице Херсона мертворожденных детей выбрасывали на помойку

Сегодня, 15:59

Тела детей считали биомусором и утилизировали вместе с послеоперационными отходами

Фото: Медиагруппа Объектив
Фото: Медиагруппа Объектив

В Херсоне в областной клинической больнице мертворожденных детей выбрасывали вместе с послеоперационными отходами. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по делам детей Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, мертворожденных считали биомусором и годами их утилизировали как медицинские отходы. Главный врач больницы заявил, что не знал о том, что мертворожденный ребенок не является плодом. Поэтому мертворожденных не хоронили должным образом. 

Кулеба отметил, что он уже обратился к губернатору Херсонской области, чтобы провести служебное расследования этой ситуации и выяснить, куда идут средства, выделенные на такие захоронения из местного бюджета.

Ранее мы уже писали о том, что в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок.Трагедия произошла в апреле 2017 года. Как выяснилось, врачи, проводившие осмотр женщины, неправильно определили ее состояние и не отнесли женщину к категории беременных с риском разрыва матки во время родов.

Также мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.
дети, Херсон, больница, мусорник, мертвый, младенцы, халатность

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: Медиагруппа Объектив

В Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли роженица и младенец

11 Сентября, 19:12

Медики неправильно определили состояние роженицы и не отнесли ее к категории беременных с риском разрыва матки во время родов

Харьков

Фото: Медиагруппа Объектив

В Харькове чиновницу социальных служб будут судить из-за смерти ребенка

10 Июля, 09:32

Чиновнице объявили о подозрении в халатности
Загрузка...

Украина

Фото: depositphotos

Врачи-убийцы: как бороться с халатностью в медицинской сфере

19 Мая, 18:59

Ежедневно по вине врачей умирают шесть украинцев 

Украина

"Главная тема": как выбрать врача, который не ошибается

18 Мая, 13:54

Журналисты "Главной темы" расскажут, как не стать очередной жертвой врачебной халатности и как распознать медика, который пытается нажиться на пациентах
Загрузка...