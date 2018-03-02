В центре Чернигова пылал ресторан

Сегодня, 15:10

Заведение находилось на первом этаже жилого дома


В центре Чернигова горел ресторан грузинской кухни, расположенный на первом этаже жилого дома. Когда повалил густой дым, работники выбежали на улицу. Как оказалось, на кухне загорелась проводка. По словам спасателей, ситуация была крайне опасной, потому что в помещении хранили газовые баллоны. Потенциальный взрыв грозил разрушить все здание, поэтому жильцов эвакуировали.

Как сообщалось, в Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора детского лагеря "Виктория". Фигуранты остальных производств пока имеют возможность ознакомиться с документами. 

"Следователи прокуратуры фактически завершили расследование уголовных производств в отношении бывшего руководителя ГСЧС Киевского района и старшего инспектора, который фактически отвечал за проверку данного лагеря. Сейчас они знакомятся с материалами производства", – рассказал глава прокуратуры Одесской области Олег Жученко.

Напомним, во время пожара в "Виктория" погибли трое девочек. 

Следствие против директора завершили ранее, но ему потребовалось время, чтобы ознакомиться с 85 томами дела. 
взрыв, ресторан, Чернигов
Источник:

"Сегодня"

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