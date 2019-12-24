В центре Николаева автомобиль из-за женщины снес дерево и врезался в дом

На ул. Пушкинской, что в центре Николаева, утром 24 декабря произошло серьезное ДТП, количество которых растет по всей стране. Автомобиль Kia Magentis выехал за пределы проезжей части, снес забор, дерево и врезался в здание, сообщают "Новости N".

Машина двигалась по ул. Пушкинской, со стороны проспекта Центрального в направлении ул. Чигрина. Как рассказывают очевидцы, в районе дома 54/1 на дорогу неожиданно выбежала женщина. Чтобы не сбить пешехода, водитель резко вывернул руль, выехал за пределы проезжей части, сбил и разнес небольшой заборчик, снес дерево и врезался в стену здания. Только после это авто остановилось

После ДТП водитель и двое его пассажиров были госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Женщина-пешеход, по словам очевидцев, сразу после аварии спокойно села в маршрутку и уехала.

На месте работают сотрудники патрульной полиции, следователи.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в городе Нововолынск Волынской области в час пикпроизошло масштабное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, в результате чего последняя перевернулась. Несколько человек были госпитализированы.

Также новости "Сегодня" ранее писали, как пешеходам вести себя на дорогах зимой, чтобы избежать ЧП.

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