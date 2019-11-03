В центре Николаева рухнула металлическая конструкция: шестеро пострадавших

Буквы упали на людей, которые делали фото возле нее

/ Фото: Facebook

В Николаеве шесть человек получили травмы после падения металлической конструкции, установленной организаторами полумарафона.

По словам очевидцев, огромные буквы не были закреплены и упали на людей, которые фотографировались рядом, сообщила одна из пострадавших, Виктория Пастухова, в своем Facebook.

"Кто будет принимать участие в марафоне, будьте очень внимательны, сегодня пострадали шесть человек, не была закреплена железная трехметровая конструкция, которая при порыве ветра упала на шестерых, в том числе и на меня – все пострадали, все были доставлены в больницу с травмами", – сообщила она.

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В свою очередь, полиция Николаева начала расследование обстоятельств этого несчастного случая. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате инцидента 63-летняя женщина с переломом ключицы была госпитализирована, а позже ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

За медицинской помощью также обратились еще пять человек в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин.

Напомним, ранее в Николаевской области произошло серьезное ДТП – легковой автомобиль Fiat врезался в грузовик Volvo. В аварии погибли три человека – все, кто ехал в легковушке. Как выяснили полицейские, по неизвестным причинам легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Удар был настолько силен, что все, кто находился в салоне Fiat, погибли на месте.

Ранее под стенами николаевской мэрии нашли убитого мужчину – на теле 29-летнего местного жителя зафиксировано множество ножевых ранений спины и травмы головы.

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