В центре Николаева в мусорнике нашли человеческий череп

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В центре Николаева обнаружили человеческий череп. Останки заметили в мусорнике возле остановки общественного транспорта.

Горожане вызвали полицейских и экспертов, которые изъяли ужасную находку. Кто оставил череп и кому он принадлежал, все это должна выяснить полиция. По предварительным выводам, человеческий череп – довольно старый. Дело расследуют по статье об "умышленном убийстве", как того требует процедура в подобных случаях.

"Эксперт указывает, что череп давний, и на нем есть какие-то остатки песка. Потому, вероятнее всего, он был выкопан. Или это год, или это сто лет – это установит судебно-медицинская экспертиза", – заявила Инна Парфенова, спикер Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, недавно Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя.

Кроме того, на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми . В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Также полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища:

Видео: Видео: kyiv.npu.gov.ua

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