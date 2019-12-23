В Черкассах мужчина продавал кокаин: что грозит дилеру

Во время обыска у преступника нашли более 400 граммов наркотиков

Фото: ГУНП в Черкасской области

В Черкассах полицейские задержали наркодилера, который распространял в городе кокаин и амфетамин. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Во время обыска дома у мужчины изъяли уже расфасованные по пакетикам кокаин и амфетамин. В общем было найдено более 400 граммов наркотиков.

Фото: ГУНП в Черкасской области

"По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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