В Черкассах объяснили "побег" двух пациентов с COVID-19

Врачи заверили, что пациенты с коронавирусом из больницы не убегали

В Черкассах городскую инфекционную больницу покинули два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как выяснилось, в лечебном учреждении обошлось без "побега", объяснила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Надежда Гетьман.

По ее словам, пациенты выразили желание лечиться дома и будут находиться под присмотром семейных врачей.

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"Одна женщина поступила в инфекционную больницу с легкой формой COVID-19. Однако, по ее требованию, ее отпустили домой – выписали, потому что она собиралась идти домой. Мы же никого силой не держим", - объяснила Гетьман местному изданию "Про все".

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Чиновница также добавила, что другим пациентом, покинувшим лечебное учреждение, была мама с ребенком.

"У этого пациента также подтверждено заболевание. Но они также будут находиться дома под присмотром врачей. Когда закончат лечение, будем повторно их проверять с помощью семейных врачей", - добавила она.

Напомним, что ранее из-за коронавируса был заблокирован город Каменка Черкасской области. с 9:00 29 марта в Каменке, что в Черкасской области, вводится блокировка города, в дальнейшем, возможно, и всего района.

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