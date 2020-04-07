Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Черкассах объяснили "побег" двух пациентов с COVID-19

7 апреля, 19:01

Руслан Ровик

Врачи заверили, что пациенты с коронавирусом из больницы не убегали

В Черкассах городскую инфекционную больницу покинули два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как выяснилось, в лечебном учреждении обошлось без "побега", объяснила исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Надежда Гетьман.

По ее словам, пациенты выразили желание лечиться дома и будут находиться под присмотром семейных врачей.

Реклама

"Одна женщина поступила в инфекционную больницу с легкой формой COVID-19. Однако, по ее требованию, ее отпустили домой – выписали, потому что она собиралась идти домой. Мы же никого силой не держим", - объяснила Гетьман местному изданию "Про все".

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Чиновница также добавила, что другим пациентом, покинувшим лечебное учреждение, была мама с ребенком.

"У этого пациента также подтверждено заболевание. Но они также будут находиться дома под присмотром врачей. Когда закончат лечение, будем повторно их проверять с помощью семейных врачей", - добавила она.

Напомним, что ранее из-за коронавируса был заблокирован город Каменка Черкасской области. с 9:00 29 марта в Каменке, что в Черкасской области, вводится блокировка города, в дальнейшем, возможно, и всего района.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Черкассы больные пациенты коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Житель Житомира выписался из больницы и назвал
Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавирусаДругие регионы
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)Другие регионы
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантин
Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантинДругие регионы
"Коронавируса нет": дочь умершей знахарки из Конотопа сделала громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...