В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июне

Олег Гайда умер вскоре после своего брата Ивана, возглавлявшего военный госпиталь во Львове

В Черкассах от осложнений, вызванных коронавирусом, умер врач-хирург Олег Гайда. Умерший – брат начальника Львовского военного госпиталя Ивана Гайды, который ранее также скончался от осложнений COVID-19.

О смерти черкасского врача в своем Facebook написал его сын Игорь Гайда.

"Умер мой папа. Нечего сказать. Только боль…" – говорится в его сообщении.



Олег Гайда. Фото: Facebook Игоря Гайды

Позже в Сети появилось заявление Черкасского городского совета, исполнительного комитета и мэра Анатолия Бондаренко, которые выразили свои соболезнования в связи со смертью Олега Гайды.

"Коллеги и пациенты будут помнить Олега Михайловича как квалифицированного, грамотного специалиста, трудолюбивого и дисциплинированного, требовательного к себе и подчиненным. Его смерть – непоправимая утрата для черкасской громады. Вечная память!" – говорится в заявлении мэрии.

Стоит отметить, что ни в сообщении сына, ни в заявлении городского совета не говорится о причинах смерти врача. Однако в Facebook-сообществе "Врачи Украины вместе" уточнили, что хирург умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Добавим, что ранее на Волыни от коронавируса умерла фельдшер. Женщине было всего 48 лет. Медик заболела еще в начале июня. Сначала она пыталась лечиться амбулаторно, но ей стало хуже. Тогда женщину госпитализировали в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". А в больнице пациентке лучше не стало. Спустя несколько дней она умерла.

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