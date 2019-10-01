В Черкассах после травли блох госпитализировали жителей многоэтажки

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В Черкассах жители многоэтажки массово пожаловались медикам на отравление. Мол, у них – тошнота и головокружение. А все потому, считают пострадавшие, что в подвале дома травили блох.

На место сразу прибыли все экстренные службы. Несколько жильцов вывели из дома, семерых – госпитализировали.

Как выяснилось, блох травили в подвале. Почти сразу после этого жители начали жаловаться на плохое самочувствие. А троих детей жительницы дома Натальи Тараненко забрала "скорая". Они, рассказывает женщина, отравились дымом, который белым столбом поднимался из подвала. Живет семья на первом этаже.

"Дети кашляли, дети рвали. Вызвали скорую, мама выскочила с ними", – рассказывает Наталья Тараненко.

На улицу выскочили и другие жители многоэтажки. Им тоже стало плохо.

"Слабость, головокружение, головокружение и тошнота. На свежем воздухе уже поотходили, конечно", – говорят жители дома.

Вместе с медиками к дому приехали и другие экстренные службы. Эвакуацию спасатели проводили, одевшись в средства спецзащиты. На улицу вывели около двух десятков человек. Двух взрослых и пятерых детей увезли в больницу на дополнительное обследование.

Подрядчик, который выполнял работы в подвале, оправдывается: мол, средство, которым травили блох, безопасно для людей.

"Производство Франции. Все сертификаты соответствия предоставлены контролирующим и правоохранительным органам. Это лучшее, что есть на рынке", – утверждает руководитель компании "Новое качество" Андрей Бортник.

После осмотра девятиэтажки спасатели не обнаружили в помещении опасных веществ. Медики тоже успокоили пострадавших.

"Были доставлены пятеро детей в возрасте от двух месяцев до десяти лет с диагнозом "отравление неизвестными парами". После осмотра несколькими врачами нашей больницы, в том числе – лором, пульмонологом, токсикологом, этот диагноз не был подтвержден", – говорит заведующий приемного отделения Черкасской областной детской больницы Сергей Носенко.

Уже вечером людям разрешили возвращаться в свои квартиры. Между тем, делом заинтересовалась полиция. Расследуют: были ли нарушены санитарные нормы.

Напомним, не так давно в Киеве шесть учеников школы отравились медным купоросом.

А в Одессе в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пять детей.

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