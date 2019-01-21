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В Черкассах прошел марафон по льду Днепра

Сегодня, 17:03

Участники забега преодолевали дистанцию в 42 километра

В Черкассах прошел марафон по льду Днепра Другие регионы Участники забега преодолевали дистанцию в 42 километра

В Черкассах горожане устроили марафон по льду Днепра. Необычную тренировку видели журналисты "Сегодня".

Участники марафона пробежали дистанцию в 42 километра. Преодолевали дистанцию ​​марафонцы более четырех часов. Участники забега – спортсмены из местного бегового клуба. Его открыли в Черкассах для всех любителей спорта. Занятия в этом клубе – бесплатные. Следующая цель марафонцев – пробежать уже 60 километров.

Ранее мы писали о мастере спорта по теннису Татьяне Воротилиной, которая после ДТП лишилась ноги. Несмотря на это, девушка участвует в полумарафонах и учит других людей бегать и верить в себя. А под Харьковом прошли соревнования между бригадами скорой помощи.

Черкассы, забег, марафон

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