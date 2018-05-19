Спасти за 10 минут: под Харьковом прошли соревнования между бригадами скорой помощи

Под Харьковом прошли соревнования между бригадами скорой помощи: 28 команд из Украины и Беларуси демонстрировали навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Участникам создали условия, максимально приближенные к реальности. И на то, чтобы сориентироваться и предоставить необходимую помощь, бригада имеет только 10 минут.

Судья соревнований Наталья Марченко рассказывает: все задачи для чемпионата бригад скорой помощи позаимствовали из реальной практики. Травмы, утопленники, инфаркты и пострадавшие от взрывов гранат. Всего есть 10 сценариев.

Также мы писали о том, что в Украине силами активистов запустили скорую помощь для бездомных животных. В распоряжении зооспасателей есть несколько автомобилей, среди которых — дорогой кроссовер.

А добровольческому мобильному госпиталю имени Николая Пирогова подарили современный автомобиль скорой помощи. Купили его в Польше, в Украину доставляли два месяца.