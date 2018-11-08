В Черкассах шестилетний ребенок гулял по улице с гранатой
Мальчик рассказал прибывшим на место полицейским, что гранату ему дал одноклассник
provce.ck.ua
provce.ck.ua
На площади 700-летия в Черкассах, где ранее мужчина в заложники свою сожительницу и бил ее, а когда полиция пыталась спасти женщину – угрожал взорвать гранату, прохожие заметили ребенка с гранатой в руке и вызвали полицию. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает издание Про все со ссылкой на пресс-секретаря Управления патрульной полиции Черкасской области.
Отмечается, что прибывшие на место правоохранители, увидели 6-летнего ребенка с гранатой в руке. Мальчик рассказал, что проживает в Черкассах, а гранату ему дал одноклассник.
Представители полиции передали ребенка бабушке. На место происшествия также прибыли следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Запорожье на улице Святого Николая прохожие заметили спящего мужчину, в руках у которого была граната. Очевидцы вызвали копов, которые задержали "сновидца", буквально на руках доставив его в отделение – мужчина практически не мог передвигаться самостоятельно.
Напомним, в мае мы сообщали, что под Киевом мужчина гулял по улице с двумя гранатами. Местный житель объяснил, что похитил гранаты у незнакомых людей.
Кроме того, в августе в Киеве иностранец пытался взорвать бывшую сожительницу. Граната была приведена в боевую готовность и могла взорваться во время открытия двери.