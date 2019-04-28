В Черкассах стартовал сезон речной навигации

Наслаждаться речными прогулками жители Черкасс смогут до середины сентября

В Черкассах стартовал сезон речной навигации. Единственному в городе туристическому теплоходу "Герой Дубинда" четыре десятка лет.

Начали с двух бесплатных рейсов: для детей с инвалидностью и их родных. Елена с сыном впервые на такой прогулке.

"Для детей, особенно таких, и для любых детей – это очень хорошее предложение", – делится Елена Подымская, жительница Черкасс.

Только наступают теплые дни, Екатерина берет внуков и катается на этом теплоходе. Женщина рассказала, что это уже стало семейной традцией.

"Потому что наблюдаешь прекрасный наш Днепр и вид нашего города", – говорит она.

Теплоход "Герой Дубинда" в прекрасном состоянии, несмотря на то, что возит экскурсии почти 40 лет. На борт берут до 120-ти пассажиров.

"Очень часто загруженности, очень часто. Все идут сюда. Приезжают со всей области, даже из других областей – из Кировоградской, из Полтавской даже приезжают", – говорит Федор Кикоть, капитан теплохода "Герой Дубинда".

Каждый день – 6 рейсов. Стоимость билета зависит от продолжительности путешествия.

Теплоход движется плавно и неторопливо. Прогулка длится от 40 минут до двух часов. Поэтому времени, чтобы насладиться окружающими пейзажами, будет достаточно.

Прогулки по Днепру на теплоходе отменяют только, когда погода портится.

Наслаждаться речными прогулками жители Черкасс смогут до середины сентября.

Ранее мы писали о том, в Вилково зашел первый пассажирский теплоход.

В АМПУ отмечают, что количество пассажирских судов, которые принимает этот порт, растет уже третий год подряд. В прошлом году Вилково посетило свыше 5 тысяч круизных пассажиров.

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