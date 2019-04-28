Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкассах стартовал сезон речной навигации

28 апреля, 03:18

Наслаждаться речными прогулками жители Черкасс смогут до середины сентября


В Черкассах стартовал сезон речной навигации. Единственному в городе туристическому теплоходу "Герой Дубинда" четыре десятка лет.

Начали с двух бесплатных рейсов: для детей с инвалидностью и их родных. Елена с сыном впервые на такой прогулке.

"Для детей, особенно таких, и для любых детей – это очень хорошее предложение", – делится Елена Подымская, жительница Черкасс.

Только наступают теплые дни, Екатерина берет внуков и катается на этом теплоходе. Женщина рассказала, что это уже стало семейной традцией.

"Потому что наблюдаешь прекрасный наш Днепр и вид нашего города", – говорит она.

Теплоход "Герой Дубинда" в прекрасном состоянии, несмотря на то, что возит экскурсии почти 40 лет. На борт берут до 120-ти пассажиров.

"Очень часто загруженности, очень часто. Все идут сюда. Приезжают со всей области, даже из других областей – из Кировоградской, из Полтавской даже приезжают", – говорит Федор Кикоть, капитан теплохода "Герой Дубинда".

Каждый день – 6 рейсов. Стоимость билета зависит от продолжительности путешествия.

Теплоход движется плавно и неторопливо. Прогулка длится от 40 минут до двух часов. Поэтому времени, чтобы насладиться окружающими пейзажами, будет достаточно.

Прогулки по Днепру на теплоходе отменяют только, когда погода портится.

Наслаждаться речными прогулками жители Черкасс смогут до середины сентября.

Ранее мы писали о том, в Вилково зашел первый пассажирский теплоход.

В АМПУ отмечают, что количество пассажирских судов, которые принимает этот порт, растет уже третий год подряд. В прошлом году Вилково посетило свыше 5 тысяч круизных пассажиров.  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Днепр, теплоход, Черкассы, прогулки, сезон, навигация

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах стартовал сезон речной навигации". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Круизный сезон открыт: в Вилково зашел первый пассажирский теплоход

2 апреля, 14:51

Теплоход "Виктория" под флагом Мальты привез 140 туристов из Австрии

В Дунае село на мель судно с грузом минеральных удобрений

13 марта, 15:37

В течение суток судно было снято с мели и направилось по своему маршруту

В Британии арестовали российский сухогруз: названа причина

17 января, 14:10

Из-за долгов Мурманского морского пароходства предприятие может лишиться еще одного сухогруза

У севшего на мель у берегов Британии российского сухогруза нашли серьезное повреждение

24 декабря 2018, 17:21

Он сможет выйти в плавание только после ремонта и дополнительной инспекции

Российский теплоход сел на мель у берегов Великобритании

18 декабря 2018, 11:31

Судно вышло из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца

У берегов оккупированного Крыма затонул теплоход

13 октября 2018, 18:28

Экипаж судна эвакуировался на спасательный плот, никто не пострадал

Климкин поздравил Зеленского отрывком из мультфильма

Продукт, который резко увеличивает риск рака

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Актриса Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

Фото дня. Растерянный Серхио Рамос на трибунах Сантьяго Бернабеу

15 самых жутких и странных существ на планете

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

25 апреля, 07:19

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей

Стул не выдержал пышной Лолиты Милявской

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание