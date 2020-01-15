В Черкассах в ДТП погиб директор школы: появились подробности и фото

Фото: Юрий Лункин, Facebook

В Черкассах Land Rover насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу. Погибший оказался директором местной школы.

ДТП произошло около 18:30 на улице Надпильной. В пресс-службе местной полиции рассказали, что за рулем машины находился 38-летний мужчина. По факту ДТП уже открыли уголовное производство, решается вопрос об избрании меры пресечения водителю и его задержании.

Пешеход погиб на месте аварии. Как сообщает provce.ck.ua, жертвой наезда стал директор Черкасской школы № 19 Юрий Лункин.

Местный житель Михаил Кривда в Facebook написал, что был рядом с местом ДТП и слышал звук тормозов.

"Я слышал звук тормозов. Автомобиль дважды пытался остановиться. Я и подумать не мог, что в этот момент умер такой человек. Я был почти рядом", – сообщил он.

Кроме того, в под сообщением правоохранителей о ДТП в Facebook пользователи рассказывают, что погибший ранее неоднократно требовал установить светофор на улице Надпильной. Каждый раз, по словам женщины, он получал отказ.

Также под постом люди выражают свои соболезнования и слова поддержки родным погибшего.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram