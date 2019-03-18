В Черкассах вынесли приговор наемнику оккупантов
Бывший боевик был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества
В Черкассах суд вынес приговор участнику так называемых "Л/ДНР", который служил оккупантам на Донбассе с 2014 по 2017 год – его приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Как стало известно, в ходе расследования Службы безопасности Украины, выяснилось – с апреля 2014 году до января 2016 мужчина вступил в ряды боевиков так называемой "ЛНР", а в августе 2017 года перешел к террористам из "ДНР".
Сосновский районный суд в Черкассах признал подсудимого виновным и назначил ему соответствующее наказание.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. Начальника "штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе.
А перед этим на Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов". Местная жительница была одним из руководителей "территориальной избирательной комиссии" в Новоазовском районе и за денежное вознаграждение обеспечивала проведение псевдовыборов. Женщина была задержана на подконтрольной украинским властям территории, куда она приехала по личным делам.
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