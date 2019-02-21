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На Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов"

Сегодня, 12:49

Женщина входила в "избирательную комиссию" оккупантов

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов"
На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов". Фото: СБУ
На Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7b/c06/5c6e7bc06e835.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7b/c06/5c6e7bc06e835.png Донбасс Женщина входила в "избирательную комиссию" оккупантов

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одну из организаторов фейковых "выборов" так называемых "главы ДНР и депутатов народного совета", которые оккупанты провели в ноябре 2018 года.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, местная жительница была одним из руководителей "территориальной избирательной комиссии" в Новоазовском районе и за денежное вознаграждение обеспечивала проведение псевдовыборов. Женщина была задержана на подконтрольной украинским властям территории, куда она приехала по личным делам.

Открыто уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц". Задержанной объявлено о подозрении, в настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. "Победу" одержали Пушилин в "ДНР" Пасичник в "ЛНР". Как отмечали в СБУ, российские кураторы заранее "нарисовали" результаты "волеизъявления".

В Украине уже говорили, что все причастные к этому мероприятию боевиков будут нести ответственность. Так, прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО. Украинские правоохранители начинают работу по наказанию боевиков, иностранных наблюдателей и всех причастных к незаконному действу.

Стоит отметить, что "выборы" боевиков осудили не только в Украине, но и в мире: ряд стран и международных организаций высказались единым фронтом – "выборы" на Донбассе незаконны и идут в разрез Минских соглашений, а их результаты нелегитимны. 12 ноября в Вене состоялось спецзаседание ОБСЕ, инициированное Украиной из-за незаконного мероприятия боевиков. Представитель ЕС в своем заявлении по "выборам" на Донбассе отметил, что они являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства.

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Тег СБУ, Донбасс, донецкая область, выборы на Донбассе

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