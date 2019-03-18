Решил вернуться к нормальной жизни: на Донбассе полиции сдался очередной боевик
Боевик четыре года скрывался от полиции, но в конце концов решил сдаться
В городе Часов Яр Донецкой области к сотрудникам полиции пришел с повинной бывший наемник оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Бахмутского отдела Нацполиции.
"Полицейские установили, что в 2014 году мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование. Боевик незаконно проверял транспорт и граждан на блокпосту в Бахмутском районе. Позже входил в состав патруля Часов Яр", – говорится в сообщении.
При этом боевик признался, что служба оказалась не такой, как обещали оккупанты, а потому он "почти сразу покинул бандформирования и четыре года жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое".
Также мужчина признался, что сдался полиции, чтобы вернуться к нормальной жизни. В настоящее время копы проверяют, чем занимался бывший наемник, добавив, что, если выяснится, что за время пребывания в рядах оккупантов он не совершил тяжких преступлений, его могут освободить от уголовной ответственности.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. Начальника "штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе.
А перед этим на Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов". Местная жительница была одним из руководителей "территориальной избирательной комиссии" в Новоазовском районе и за денежное вознаграждение обеспечивала проведение псевдовыборов. Женщина была задержана на подконтрольной украинским властям территории, куда она приехала по личным делам.
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